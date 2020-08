Il Gruppo Arena ufficializza il closing e sorpassa tutti

Il Gruppo Arena, così come da impegni presi con il Ministero dello Sviluppo Economico e le organizzazioni sindacali Uiltucs Uil, Filcams Cgil e Fisascat, ha ufficialmente garantito tutti i livelli occupazionali del personale dipendente presso i punti vendita Simply, IperSimply e PuntoSimply, includendo anche quelli relativi alla sede di Misterbianco (CT).

Un’operazione giunta al termine che conferma l’avvenuto closing ed il passaggio formale di proprietà dei punti vendita oggetto di cessione al Gruppo Arena, con tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle istituzioni preposte.

“Ringrazio tutto lo staff delle banche finanziatrici Unicredit e BPM che hanno creduto nel nostro ambizioso piano industriale, l’Amministratore Delegato di Auchan Dott. Américo Ribeiro ed il Dott. Franco Castagna, Direttore del Patrimonio Auchan Retail Italia, i quali ci hanno dato fiducia sin da subito, il CDA del Gruppo che con grande determinazione ha fortemente sostenuto questa operazione straordinaria che, assieme ad altre operazioni attualmente ancora in corso, ci porta ad essere il leader indiscusso della Distribuzione Organizzata nell’isola e tutto il prezioso management aziendale che si è prodigato e sta continuando ad operare affinché il piano industriale venga portato a termine nel più breve tempo possibile” dichiara Giovanni Arena, Direttore Generale del Gruppo Arena.

L’azienda siciliana, durante tutta la fase di due diligence fino al raggiungimento del traguardo odierno, si è avvalsa della preziosa collaborazione di qualificati esperti del settore che hanno garantito con professionalità e caparbietà i processi di interazione fra tutti gli attori coinvolti, come l’Avv. Marco Bredice che ha coordinato tutte la parte legale dell’operazione, i Dottori Giorgio Sangiorgio e Francesco Fiscella che hanno seguito la parte fiscale, il Rag. Domenico Garofalo e il Dott. Andrea Campagnolo che hanno seguito la parte di pianificazione economica finanziaria, lo Studio Ria Grant Thornton che ha certificato il piano industriale del gruppo, il Dott. Francesco Anfuso in collaborazione con l’Avv. Auricchio dello Studio Legance per la parte riguardante la notifica preliminare all’autorità del Garante per la concorrenza, il Dott. Giovanni Barbano e l’Avv. Dario Sortino per la parte lavoristica, lo Studio Notarile Saggio – Ferro e l’Avv. Matteo Zappelli dello Studio EY che ha assistito il Gruppo SMA Auchan.

“Il Gruppo Arena intende inoltre ringraziare tutti coloro i quali, con passione ed interesse, hanno contribuito al raggiungimento di questo grande e straordinario progetto, tutti i milioni di clienti siciliani ed i migliaia di fornitori che, da oltre 40 anni, scelgono con fiducia la nostra azienda.”

