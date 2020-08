Mafia, Lutri fuori dalla massoneria

PALERMO – Dopo l’inchiesta antimafia sulla cosca di Licata (Ag), Leo Taroni, sovrano gran commendatore della Massoneria, ha disposto la radiazione di Lucio Lutri, quarto grado del rito scozzese antico e accettato, e si è detto disponibile per qualunque chiarimento si rendesse necessario con l’autorità giudiziaria.

Lutri è stato arrestato con l’accusa di concorso esterno alla mafia.

Taroni ritiene che in un “momento così delicato per il Paese, anche se non sono mancati errori giudiziari, bisogna credere a quelle toghe che hanno saputo resistere al fascino di un altro potere ricco di palcoscenici e agiscono davvero per l’accertamento della verità processuale”.

(ANSA)