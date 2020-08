PALERMO – Oltre trecento punti luce riaccesi nella zona di via San Lorenzo, interventi effettuati tra Mondello e la zona di via Aurispa. Sono giorni di attività intense per gli operatori di AMG Energia. L’intervento più corposo è stato completato in cabina Niscemi, che alimenta gli impianti di illuminazione della vasta zona compresa fra piazza Niscemi, via San Lorenzo e traverse per circa 320 punti luce. Qui gli operatori di AMG Energia hanno riparato l’interruttore generale della cabina, un’apparecchiatura fondamentale per il suo funzionamento. Il guasto del dispositivo aveva provocato l’intera disattivazione della cabina e di conseguenza lo spegnimento di tutti i punti luce alimentati. “Il disagio è stato contenuto – sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia, Mario Butera -. Il guasto si è verificato domenica sera, 28 luglio, lunedì mattina abbiamo subito avviato l’intervento, il cui esito sembrava incerto, ma la riparazione ha avuto risultato positivo: i nostri operatori, qualificati e di elevata professionalità, sono una risorsa importante per la città ma dobbiamo fare i conti con la riduzione del personale disponibile, a causa del fisiologico processo di invecchiamento e dei pensionamenti finora senza turn over”. La cabina e gli impianti di illuminazione sono di nuovo in funzione.

Altri interventi sono stati effettuati per risolvere temporanei disservizi causati soprattutto dai notevoli prelievi di energia (legati al massiccio uso di condizionatori e di altri apparecchi elettrici) e ai conseguenti cali di tensione. Un disservizio si è verificato a Mondello, dove lunedì sera si è spenta momentaneamente la cabina Mondello, che alimenta gli impianti di illuminazione della zona di via Galatea e traverse, per l’attivazione dei meccanismi di protezione dei macchinari. Cabina e impianti sono stati riaccesi, in tempi brevi, nella stessa serata, dagli operatori di AMG che sono intervenuti pure su cabina Aurispa, disattivata sempre per un momentaneo disservizio. Esito più che positivo ha dato, inoltre, la verifica periodica sul funzionamento degli impianti alimentati dalla cabina Sferracavallo, i cui 200 punti luce sono stati riscontrati tutti in funzione. Persistono, infine, le criticità nella zona dell’Arenella e dell’Addaura: gli operatori sono nuovamente al lavoro sui circuiti Vergine Maria-Cristoforo Colombo e Palme-Cristoforo Colombo: sono circuiti e impianti ormai datati e alla fine della vita tecnica, che verranno sostituiti dalla nuova illuminazione in corso di realizzazione da parte del Comune di Palermo.