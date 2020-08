Spara alla figlia

Ha raggiunto la figlia di 26 anni nella casa in cui lavora come badante, le ha sparato con un fucile e poi ha tentato di togliersi la vita due volte. Il protagonista della vicenda, avvenuta a Teolo (Padova), è un 46enne dello Sri Lanka; la Procura della Repubblica di Padova ne ha disposto l’arresto per “tentato omicidio”. Padre e figlia si trovano all’ospedale di Padova e verserebbero in gravi condizioni.

Dal fucile da caccia calibro 9 sono partiti almeno due colpi, che hanno raggiunto la ragazza al volto e a un braccio, scrive Il Messaggero; quindi il tentativo di suicidio dell’uomo, che ha rivolto l’arma verso il proprio volto e ha fatto fuoco. Ma l’estremo gesto non è andato a buon fine, quindi il cingalese si è procurato un laccio e ha cercato di impiccarsi a una trave dell’abitazione. Sono stati i carabinieri di Abano Terme a recidere il laccio e impedire la morte. Rimane oscuro il movente della duplice follia.