Sarebbe un filippino di 43 anni, fermato oggi, l’assassino della tabaccaia uccisa a coltellate nell’androne di casa. L’omicidio di Mariella Rota, 66 anni, è avvenuto ieri in via Melacrino a Reggio Calabria. Ansa.it riporta che l’uomo sarebbe stato sorpreso da Rota mentre tentava di introdursi nella tabaccheria, accessibile proprio dall’androne di casa sua; sarebbe stato a conoscenza della via d’accesso in quanto cliente abituale della vittima.

Il corpo di Rota è stato trovato dalla polizia su segnalazione dei vicini, che avevano sentito delle grida provenire dall’androne. TgCom24 scrive che secondo una prima ricostruzione parziale della polizia l’aggressore sarebbe stato in compagnia almeno di un’altra persona e Rota avrebbe gridato loro qualcosa per metterli in fuga, finendo invece accoltellata. Ora gli indizi raccolti dagli investigatori porterebbero al 43enne fermato.