Zone blu, bus e tram Amat

PALERMO – Un’App per comprare il biglietto di autobus e tram, ma anche per il “gratta e sosta” delle zone blu. Amat annuncia la sua svolta tecnologica e si prepara, tra agosto e settembre, a rivoluzionare il modo di viaggiare a Palermo. La società partecipata del Comune, che oltre ad autobus e tram gestisce anche parte delle zona di sosta a pagamento, è infatti pronta a lanciare alcune applicazioni che consentiranno di smaterializzare i biglietti cartacei.

“Abbiamo lavorato insieme alla Sispi – dice Gianfranco Rossi, direttore del Marketing, da quattro anni a Palermo – e selezionato alcune società che hanno superato i test tecnici. Entro agosto saremo in grado di offrire agli automobilisti l’opportunità di acquistare i tagliandi per la sosta a pagamento con una semplice applicazione”. Insomma, gli utenti potranno optare per il cartaceo da grattare alla vecchia maniera o per il pagamento telematico mentre tutti gli ausiliari della sosta saranno dotati di un tablet che, partendo dalla targa, dirà in tempo reale se la vettura è autorizzata o meno a sostare nelle zone blu.

Un processo di dematerializzazione che, annuncia Rossi, a settembre riguarderà anche l’acquisto di biglietto e abbonamenti per autobus e tram: “Siamo ottimisti sui tempi, l’applicazione sarà pronta”. A differenza del passato, il sistema sarà più preciso e sicuro e consentirà anche all’azienda di voler contabilizzare al meglio i ricavi. Un fronte, quello degli incassi da biglietti e zone blu, su cui l’Amat punta molto per aumentare i propri incassi e migliorare così la condizione delle casse, tanto da aver implementato con 30 unità la pattuglia degli ausiliari del traffico in strada, togliendoli dagli uffici.

“E’ solo il primo passo verso l’uso massiccio della tecnologia – afferma Michele Cimino, amministratore unico di Amat – Dopo la sosta passeremo alle app per acquistare i biglietti del bus, ma siamo anche a buon punto per definire il telecontrollo di tutta la flotta degli autobus”.