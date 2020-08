PALERMO – E’ andata in fiamme una motovedetta della Capitaneria di Porto di Cefalù. Il rogo è divampato per un problema ad un motore. L’equipaggio è stato messo in salvo. La motovedetta è stata portata sottocosta e si sta cercando di svuotare il serbatoi per scongiurare il rischio di inquinamento. Nell’imbarcazione ci sono mille litri di gasolio. (ANSA).