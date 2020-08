In manette un 19enne e un 32enne.

PALERMO – Avevano uno zaino pieno zeppo di droga. Hashish e marijuana da spacciare allo Zen, dove i carabinieri hanno fatto scattare le manette per Giovanni Cionti e Fabrizio Spinnato, di 32 e 19 anni.

Nel corso della perquisizione personale i militari hanno trovato nello zaino che aveva in spalla il 19enne, 76 dosi di hashish, per un peso complessivo di 204 grammi, 28 bustine di marijuana, del peso di 68 grammi e 251 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.

Tratti in arresto con l’accusa di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti sono stati giudicati per direttissima. Entrambi sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.