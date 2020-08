Il miglior mese di sempre

Mai tante visite come nel mese di luglio. Il ringraziamento della redazione a voi lettori.

Il mese più bello di sempre. E un nuovo record per LiveSicilia. Continua il periodo magico del nostro giornale. Dopo avere segnato il miglior maggio e il miglior giugno di sempre, quello appena concluso è stato il luglio migliore della storia di Live in termini di visite.

Ma stavolta c’è anche di più. Questo mese, il mese appena concluso, è stato il migliore in assoluto dalla nascita di questo giornale. Mai in un mese sono state registrate tante visite al sito.

Solo rispetto all’anno scorso, il luglio del 2019 ha fatto registrare, stando ai dati ufficiali di Google Analytics, una crescita superiore al 45 per cento. Rispetto agli “altri luglio” degli ultimi cinque anni, invece, la crescita in termini di sessioni, quindi di visite al sito, è aumentata con percentuali che vanno dal 20 al 68 per cento.

Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro instancabile di una redazione che si impegna, sia nella sede di Palermo che di Catania, ben oltre il proprio “dovere” per assicurare la migliore informazione possibile. Un grande risultato ottenuto soprattutto grazie a voi lettori, che ci premiate e incoraggiate con la vostra fiducia. Continuate a seguirci e ad aiutarci, anche con le vostre critiche, anche con i vostri commenti. LiveSicilia ha appena compiuto dieci anni e ha ancora tanta voglia di crescere. Insieme a voi.

Grazie, grazie, grazie.

La redazione