Si schianta con la moto sul palo

Tragico incidente intorno alle 2.30 di stanotte nella frazione Divieto del comune di Villafranca. A perdere la vita è stato un 39enne poliziotto di Messina, Salvatore D’Anna.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, secondo una prima sommaria ricostruzione di natura autonomo. Il centauro si sarebbe schiantato contro un palo della pubblica illuminazione mentre stava transitando dalla via Madonna del Tindari, che delimita esternamente l’area ex “Pirelli”, di fronte a villa Marullo.

Vani i soccorsi degli operatori del 118: il poliziotto è morto sul colpo. Sulla dinamica del sinistro indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione.