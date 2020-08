Maxi operazione in autostrada. Due conducenti positivi ad alcoltest, un altro in possesso di hashish

PALERMO – Controlli a tutto spiano sulle strade della città e della provincia. la task force delle forze dell’ordine prosegue per prevenire incidente che spesso si rivelano tragici, come nelle ultime settimane. In azione è entrata la polizia stradale che nell’ambito dei servizi pianificati dalla rete di cooperazione “Tispol” ha avviato la vasta operazione “Truck and Bus”.

E’ proprio in questa circostanza che gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Buonfornello hanno bloccato il conducente di un camion: procedeva a “zigzag” sull’autostrada A19 palermo-Catania, mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti. Lo hanno indirizzato verso l’area di servizio Caracoli Nord e dopo gli accertamenti attraverso l’utilizzo dell’etilometro in dotazione, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’autista, infatti, guidava con un tasso alcolemico elevato.

“Per i conducenti professionali, autisti di mezzi pesanti, tassisti, conducenti di autobus – spiega la polizia – la norma non prevede alcuna soglia di tolleranza: il tasso alcolemico per tali categorie deve essere pari a 0″.

Nel corso dell’intervento sulle maggiori arterie della provincia, sono stati controllati in tutto 71 mezzi pesanti e 20 autobus. Elevati, rispettivamente, 79 e 11 verbali per violazioni varie al Codice della Strada, dal superamento dei limiti di velocità, alle irregolarità del cronotachigrafo, al sovraccarico e fino ai dispositivi alterati e non funzionanti o alla documentazione incompleta e alla mancanza dei dispositivi di equipaggiamento.

Ma non finisce qui, perché la multa è scattata anche per due autisti di mezzi pesanti, trovati alla guida in giornate in cui era vietata la circolazione a camion e tir. Ai conducenti sono state sospese la patente e la carta di circolazione. Controlli anche sul fronte dei tempi di guida e di riposo, con venti infrazioni che riguardano l’efficienza del mezzo e lo stato di alterazione psicofisica dei conducenti.

In questo contesto è stata trovata in stato di ebbrezza anche una donna alla guida di un’auto coinvolta in un incidente, mentre un uomo al volante di un altro mezzo era in possesso di droga: sulla sua macchina i poliziotti hanno trovato hashish. L’automobilista si è inoltre rifiutato di sottoporsi agli esami per accertare l’eventuale consumo di droghe e per lui è quindi scattata a denuncia.