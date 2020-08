PALERMO – Il comandante Vincenzo Messina comunica che la polizia municipale, nell’ambito delle azioni finalizzate alla salvaguardia dell’igiene e del decoro urbano, ha sanzionato 17 lidi balneari tra Mondello, Addaura e Sferracavallo. Durante le ultime due settimane di luglio, personale del Nucleo tutela e vivibilità urbana, in abiti civili e auto civetta, ha effettuato controlli presso 18 stabilimenti balneari. Il bilancio è di 13 sanzioni da 50 euro per omessa raccolta differenziata, 2 sanzioni da 50 euro per violazione dell’ordinanza sindacale “plastic free” e 2 sanzioni da 2000 euro per inottemperanza alle normative igienico-sanitarie. Gli accertamenti – volti a verificare il rispetto delle norme relative al conferimento dei rifiuti, anche per gli stabilimenti balneari – proseguiranno per tutta la stagione.