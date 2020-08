Ultimatum di Salvini:

ROMA- “Abbiamo fatto un sacco di cose in un anno, la Lega ha raddoppiato i suoi consensi e l’obiettivo della prossima manovra è far pagare meno tasse non a tutti ma a tanti… Io la voglia ce l’ho, ma se mi dovessi accorgere che i litigi sono quotidiani… Mi stufo io ma anche gli italiani. Voglio un governo che faccia le cose altrimenti la parola va agli italiani. Noi stiamo andando a tutta birra ma c’è qualcuno con il freno tirato…”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervistato da SkyTg24.