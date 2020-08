Una domenica di tregua

Sarà questo un weekend di tempo stabile in tutta Italia, con caldo per lo più nella norma, ma dall’inizio della prossima settimana arriverà la quarta ondata di calore della stagione. E’ la previsione di Meteo Expert, che sottolinea come la nuova ondata di calore investirà direttamente il Centro-sud, mentre il Nord resterà ai margini con tempo più instabile tra martedì e giovedì.

La veloce perturbazione che venerdì ha interessato il Nord Italia, parte del Centro e della Sardegna, spiegano i meteorologi, si è allontanata verso est, favorendo un deciso miglioramento del tempo. I venti di Maestrale che la seguono, consentono un’attenuazione del caldo anche sulle regioni meridionali e sulle Isole maggiori.

Fino a lunedì ci attendono quindi condizioni di tempo stabile e un caldo più sopportabile. La prossima settimana, però, le temperature torneranno a salire, soprattutto sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali dove a partire da martedì, si assisterà ad una nuova ondata di caldo con valori diffusamente oltre i 35 gradi a metà settimana. I settori più settentrionali del Paese resteranno ai margini della massa d’aria sub tropicale e maggiormente esposti ad un flusso di aria umida e a tratti instabile.