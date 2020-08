Colletta da un milione

In Germania

BERLINO – Due volti noti della tv tedesca hanno raccolto su internet, attraverso quasi 36.300 donazioni online, più di un milione di euro per Sea Watch, l’ong che ha sfidato l’Italia sulla questione dei migranti. “Molte grazie ai 36.265 donatrici e donatori per i 1.014.524,11 euro” raccolti, ha scritto ieri su Twitter con tanto di emoticons il comico e conduttore televisivo Jan Boehmermann. Questi, assieme a un altro presentatore – ma anche attore e cantante – Klaas Heufer-Umlauf, aveva lanciato la colletta a fine giugno.

La raccolta fondi è finita ieri, sottolinea oggi il sito del settimanale Stern ricordando che l’iniziativa dal titolo “Salvare vite non è un reato: lasciateci salvare i soccorritori del mare” era stata lanciata in favore della ong tedesca e di Carola Rackete, il capitano della nave “Sea Watch 3” che con circa 40 migranti a bordo era entrata pericolosamente e senza permesso nel porto di Lampedusa, venendo poi arrestata. All’inizio del mese scorso Sea Watch aveva dichiarato che avrebbe destinato le donazioni non solo alle proprie attività ma anche a quelle di altri imprecisati interventi di soccorso, ricorda Stern.