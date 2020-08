Ex Province e comuni in dissesto

I sindacati: "Istituzioni si confrontino coi sindacati per far rispettare i diritti dei lavoratori"

“Preoccupati per la situazione dei lavoratori precari degli enti locali in dissesto e delle ex Province, abbiamo chiesto all’assessore regionale competente, Bernardette Grasso, un incontro per discutere delle iniziative da mettere in campo al più presto per risolvere questa annosa e delicata vertenza”. Così, le organizzazioni sindacali confederali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Sicilia all’indomani del colloquio con l’assessore alla Funzione pubblica e alle autonomie locali.

“Il Governo Musumeci – ha detto l’assessore – sta lavorando intensamente per chiudere il capitolo del precariato anche negli enti in dissesto. In queste settimane, sto coadiuvando tutti i comuni siciliani, come ad esempio Galati Mamertino e molti altri, che pur avendo avviato la procedura di riequilibrio sono nelle condizioni di procedere alla stabilizzazione dei precari. Per i Comuni nei quali sussistono criticità, continueremo invece l’attiva di collaborazione con i sindacati, come è sempre avvenuto in questi mesi, e lavoreremo ad un intervento legislativo ad hoc”.

“Abbiamo chiesto alla Regione di trovare, attraverso il confronto, opportune convergenze per raggiungere obiettivi certamente ardui ma che non possono essere tralasciati o messi da parte – dicono Gaetano Agliozzo, segretario generale della Fp Cgil Sicilia; Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, ed Enzo Tango, segretario generale della Uil Fpl Sicilia -. Obiettivi che hanno a che fare con i diritti di lavoratori da troppo tempo in una situazione instabile e con la qualità dei servizi che offriamo come pubblica amministrazione ai cittadini”.

“Continuiamo quindi a lavorare incessantemente – concludono i sindacalisti – per arrivare alla migliore proposta, anche legislativa, per restituire dignità a tutta la categoria di lavoratori precari e per mantenere sempre alta l’attenzione su questa vertenza”.