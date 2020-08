PALERMO – Da Bonagia a Villagrazia, fino a Ciaculli, Monreale e San Martino delle Scale. Un inferno di fuoco ha circondato nella notte la città di Palermo, nelle ultime ore colpita da decine di incendi su più fronti. Già nelle scorse ore i vigili del fuoco erano entrati in azione in diverse zone, compresa la provincia, messa in ginocchio dai roghi scoppiati ad Altavilla Milicia, Montelepre, Borgetto e Partinico.

Per spegnere le fiamme su Monte Grifone e Monte San Calogero, era già stato necessario inviare i canadair, ma l’intervento non è stato sufficiente: nella serata di ieri, infatti, gli incendi si sono estesi, spinti dal forte vento di scirocco e dalle alte temperature.

Paura per i residenti nella zona di Santa Maria di Gesù e Bonagia: “Aiuto, aiuto – hanno scritto in tanti su Facebook – le fiamme sono vicino alle case”. Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco, chi abita nelle aree interessate si è allontanato dalle proprie case. La situazione più grave a Monreale, con Monte Caputo divorato dalle fiamme: ettari di bosco sono andati distrutti, i roghi, appiccati su più fronti, hanno raggiunto le abitazioni da cui sono letteralmente fuggite decine di persone. Sul posto sono arrivati anche i volontari della Protezione civile, i carabinieri e la polizia municipale per soccorrere i residenti nel panico.

Notte di lavoro per tutte le squadre dei vigili del fuoco e per gli uomini della Forestale. Nel pomeriggio un grosso incendio era scoppiato anche nel Trapanese, al lido di Valderice e a Scopello, dove i soccorritori hanno fatto evacuare tutte le villette per mettere al sicuro i residenti.