PALERMO – E’ morto a Roma per una malattia Antonio Orlando, fratello del sindaco di Palermo, Leoluca. Il primo cittadino del capoluogo siciliano era già partito per la Capitale ieri sera per raggiungere il congiunto. Già in serata il sindaco aveva annullato i suoi impegni istituzionali per la giornata di oggi e annullato una conferenza stampa convocata in un primo momento per oggi pomeriggio. Al sindaco Leoluca Orlando le condoglianze della redazione di Livesicilia