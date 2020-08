PALERMO – Con la nuova ondata di calore arrivano anche gli incendi in città e in provincia. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, già entrati in azione stanotte per i roghi a San Martino delle Scale, Monreale, Altavilla Milicia e Cefalù. In queste ore il centralino del comando provinciale continua a squillare, i pompieri sono al lavoro soprattutto nelle zone di Partinico, Montelepre e Borgetto.

Le fiamme sono divampate anche a Trabia, in una vasta area di campagna a Belmonte Mezzagno e a San Giuseppe Jato. Roghi pure su monte Grifone e su Monte San Calogero: in entrambi i casi è stato necessario inviare i canadair per spegnere gli incendi che, spinti dalle alte temperature e dal vento si diffondono nel giro di pochi minuti.

Da oggi e per tutto il fine settimana, l’ondata di calore sulla Sicilia proseguirà, con temperature “roventi”. È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino che parla di un picco proprio nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto.

Il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione) ed una temperatura massima di 35 gradi, percepita 37 gradi. Va peggio nell’entroterra, dove sono previsti anche 40 gradi.

Aggiornamenti

Decine di villette sono state evacuate al lido di Valderice e lungo la strada provinciale Trapani – San Vito Lo Capo chiusa, nel pomeriggio, per un incendio di sterpaglie alimentato da un forte vento da sud. Vigili del fuoco, forestali, carabinieri e polizia e vigili urbani si sono prodigati per mettere in salvo le abitazioni. “La situazione – assicura il sindaco di Valderice, Francesco Stabile – è adesso sotto controllo, ma non sono mancati momenti di panico”. Il fuoco è divampato dalla strada provinciale, presumibilmente per una cicca di sigaretta lanciata da un’auto in corsa. (ANSA)

YDL-SR/ S45 QBKS