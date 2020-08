Selinunte, parco chiuso nei festivi

I custodi del parco di Selinunte hanno esaurito il numero massimo di festivi durante i quali possono lavorare in un anno, così nelle prossime giornate festive il personale rischia di dover restare a casa. La beffa arriva mentre si è svolto il Google Camp che ha acceso i riflettori di tutto il mondo sulla Sicilia. Lo segnalano i rappresentanti locali della Uil, del Sadirs e dell’Ugl che hanno incontrato il dirigente del parco, Bernardo Agrò facendo il punto della situazione. “Nonostante ci sia l’accordo per la deroga così come era stato fatto lo scorso anno – spiegano le Segreterie regionali Uil, Sadirs e Ugl – il dirigente generale ha stabilito che per quanto riguarda i parchi debbano essere le strutture a provvedere con propri fondi. Ma questa disposizione sta mettendo in gravi difficoltà il dirigente che pure si è prodigato con grande senso di responsabilità per provare a trovare una soluzione. Stando così le cose, però, nelle giornate festive non potrà essere garantita l’apertura. Non è solo una questione di fruizione ma anche di sicurezza, trattandosi di turni h24. Siamo pronti a presentare un esposto se la normativa dovesse essere violata. C’è un accordo sugli straordinari che va rispettato altrimenti si va in deroga rispetto alla legge con rischio di sanzioni”.

“Il Parco di Selinunte sarà regolarmente aperto ai visitatori tutti i giorni, compresi i festivi”. E’ quanto puntualizza la direzione del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria in riferimento al comunicato diffuso stamane dalle organizzazioni sindacali Sadirs, Ugl e Uil che paventava il rischio della chiusura nelle giornate festive, in questo periodo denso di visitatori e di turisti, a causa dell’esaurimento delle giornate festive a disposizione per i custodi. “Pertanto nel ringraziare il personale che è stato rassicurato dalla direzione sulle modalità e diritti per l’espletamento dei loro servizio – conclude la nota – si coglie l’occasione per rinnovare l’invito alla visita dei rinnovati percorsi di fruizione del parco di Selinunte di Cusa e Pantelleria”.(ANSA).