Intervento dei baschi verdi in un giardino della città

Nella serata del 31 luglio 2019, i finanzieri del Gruppo pronto impiego del Comando provinciale di Palermo (i cosiddetti baschi verdi), hanno denunciato a piede libero alla Procura dei minori un ragazzino trovato in possesso di 13 dosi di marijuana e 54 di hashish, per un totale di 90 grammi.

V.G., queste sono le iniziali del minorenne, veniva sorpreso dai finanzieri mentre nascondeva un sacchetto di plastica pieno di droga in un cespuglio del parco “Giardino via Campolo”. Tra i clienti, un diciassettenne, segnalato per consumo di hashish.