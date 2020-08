Si è concluso con un grosso sequestro di hashish e con l’arresto di un 47enne palermitano un blitz della polizia al confine tra i quartieri Calatafimi e Altarello.

Dal alcuni giorni, la meticolosa ’”osservazione del territorio” di competenza aveva portato i poliziotti del commissariato di Porta Nuova a ritenere che sulle strade di quell’ampia porzione di territorio cittadino, in ore tardo pomeridiane e serali, si realizzasse un’attività di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti si sono appostati in via Tasca Lanza e hanno visto un uomo giungere da via Altarello a piedi il quale. Forse insospettito dalla presenza in zona di persone a lui “sconosciute”, ha affrettato l’andatura dirigendosi in via Attilio Barbera; qui è stato raggiunto, bloccato ed identificato per Maurizio Pollicino Maurizio.

I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione con al guinzaglio il cane Yndira. Il suo formidabile fiuto ha portato alla scoperta, accanto al comodino, dentro uno scatolo di cartone e un borsello, 83 panetti da 100 grammi cadauno di hashish.

Adesso si indaga per risalire alle identità di eventuali complici del pusher ed alla provenienza del consistente carico di stupefacente.