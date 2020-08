PALERMO – Thomas Gambino torna libero. Il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso dell’avvocato Anthony De Lisi e scarcera il giovane componente della potente famiglia mafiosa italo-americana.

Dagli Stati Uniti Gambino, figlio di Joseph – uomo d’onore della Cosa Nostra americana – era sbarcato l’estate scorsa a Palermo. “Per discutere di affari e investimenti”, ha sostenuto l’accusa. Che nel luglio 2018 ha fotografato il giovane Gambino in barca a largo di Mondello.

A bordo c’erano Tommaso Inzerillo (zio di Thomas, ha sposato la sorella di Jospeh Gambino), Giuseppe Spatola, Calogero Zito. Son tutti finiti in carcere nello stesso blitz di Gambino con l’accusa di avere riorganizzato il mandamento mafioso di Passo di Rigano.

A largo di Mondello si parlò di soldi e di un’eredità degli Inzerillo nella Repubblica dominicana. “Niente di illecito e non è stato un summit di mafia”, ha sostenuto l’avvocato De Lisi. Si sarebbe trattato di una normale gita a mare. Come dimostrerebbero spostamenti in barca, foto e video di quel giorno: tutto fuorché un summit segretissimo.Solo le motivazioni, che saranno depositate nei prossimi giorni, chiariranno le scelte del Riesame.