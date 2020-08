Dati Svimez, Figuccia: “Ci sbranano

“I dati disastrosi sul Mezzogiorno pubblicati nell’ultimo rapporto da Svimez non possono lasciarci come conviene ad alcuni, nell’indifferenza e nel silenzio. Chi ha voluto ad arte questo sistema, ci sbrana due volte con le nostre famiglie costrette a far studiare i propri figli a fior di quattrini, per regalarli poi, dopo bagni di sudore, al mercato del nord indebitamente arricchito con il nostro capitale sociale”. Così Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia. “Non c’è solo questo: emigrazione e investimenti da prefisso telefonico. Sono due piaghe sulle quali la Sicilia si getta morente e accasciata sul letto della sfiducia. E i numeri scoraggianti – prosegue – alimentano disimpegno, sedano ogni stimolo verso l’imprenditorialità. Nel 2018, sono stati investiti in opere pubbliche nel Mezzogiorno 102 euro pro capite rispetto a 278 nel Centro-Nord. Svegliati madre terra. Svegliati Sicilia. Lavoriamo insieme ai temi che scuotano le coscienze di ciascuno”

“Lavoriamo perché si realizzi un impegno concentrico volto a rilanciare la questione meridionale, chiedendo al governo centrale di aumentare gli investimenti pubblici in opere e infrastrutture al Sud. Dobbiamo offrire occasioni – conclude il parlamentare regionale – per creare lavoro incentivando la meglio gioventù a rimanere in Sicilia se non vogliamo che i nostri territori si trasformino in una grande casa di riposo per anziani”.