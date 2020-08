L’amore? Solo fattore C

Ho sempre sostenuto che il segreto della durata di un rapporto di coppia riposi sul fattore C. Si, insomma, è una questione di fortuna. Si possono declinare all’infinito parole come tolleranza, comprensione, rispetto, intesa sessuale, complicità. Tutto quello che volete. Ma è tutta fuffa. La sola cosa che conta è la fortuna. Non ci sono strategie, accorgimenti o tattiche vincenti. Vi è una sorta di congiunzione astrale, o qualcosa del genere, che si mette in moto e decide che due frammenti vaganti, due schegge debbano incontrarsi e fondersi fino a diventare una sola cosa. Per sempre.

So bene che la mia è una teoria strampalata. Non resisterebbe un solo secondo alle critiche di psicologi, sociologi, consulenti matrimoniali, terapeuti di coppia. Ma è così che la penso, e me la tengo ben stretta, la mia teoria. In fondo non faccio male a nessuno. Anzi, molte volte è pure di sollievo. Accade quando la snocciolo disinvoltamente a qualche amico/amica che si interroga sul fallimento di una relazione, tra sensi di colpa, recriminazioni, invettive, autoassoluzioni. Io sentenzio sempre: “Se è andata così, è perché doveva andare cosi e non poteva andare diversamente”. Vi posso assicurare che produce sempre uno strano, temporaneo effetto consolatorio. Meglio che niente, no?

Scusate la rincorsa. Ma volevo raccontarvi della grande, enorme, immensa soddisfazione che ho provato qualche giorno fa, quando ho scoperto che Woody Allen, nel corso di una sua intervista, a proposito del suo ultimo film e riferendosi proprio all’amore, ai rapporti di coppia, ha detto “Il grosso lo fa la fortuna dell’incontro”. Si, avete capito bene. Woody Allen, quel geniaccio di Woody Allen, la pensa esattamente come me. Rido: In genere siamo noi piccoli a pensarla come i “Grandi”, a riprendere le loro opinioni, a citarle.

Stavolta è avvenuto il contrario. Se ne è accorto anche un mio caro amico. Ha letto l’intervista e si è ricordato della mia stravagante teoria che devo avergli esternato non so bene in quale occasione, ma sicuramente davanti due bei boccaloni di birra. Mi ha mandato un whatsapp. C’era scritto:”Woody Allen sull’amore dice quello che dici tu”. In amore, il grosso lo fa la fortuna dell’incontro. E se lo dice Woody Allen deve essere per forza cosi.