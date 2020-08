Il vicepremier: "L'autonomia non toglie niente a nessuno ma punisce chi non amministra bene".

“È un anno che siamo ai tavoli sull’autonomia: chi non la vuole premia i politici, i ladri e gli incapaci del Sud che hanno lasciato metà Paese in condizioni di arretratezza, dicendo che era sempre colpa degli altri”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando della riforma dell’autonomia regionale a margine dell’inaugurazione dell’hub ferroviario di Rogoredo e della nuova stazione della Polfer. “L’autonomia non toglie niente a nessuno ma punisce chi non amministra bene. Chi non vuole l’autonomia difende la pessima politica”, ha concluso. (ansa)