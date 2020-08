PALERMO. «Antonello Cracolici definì il governo Crocetta “inadeguato”, i suoi assessori “camerieri” e disse che per il bene dei siciliani si doveva “staccare la spina” a quella fallimentare esperienza. Poi, fulminato sulla via di Damasco, di quel governo fece personalmente parte in qualità di assessore e in un baleno cambiò idea, chissà perché. La “prova provata” che le sue pseudo analisi politiche – non ultima quella di ora sul governo Musumeci – sono poco credibili, mobili come le piume al vento e quindi da non prendere sul serio. Quello che Cracolici definisce un “governicchio” ha superato il target di spesa dei fondi europei – un traguardo storico per la Sicili a- ha sbloccato dopo numerosi anni i concorsi alla Regione, approvato la nuova rete ospedaliera avviando assunzioni e stabilizzazioni, ottenuto un netto aumento della raccolta differenziata e riformato settori vitali come la burocrazia e gli appalti. Molto è stato fatto, ma siamo consapevoli che tanto ancora resta da fare, perché abbiamo ricevuto in eredità dal governo a guida Pd una Regione sull’orlo dell’abisso». Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, replicando alle dichiarazioni rilasciate a Live Sicilia da Antonello Cracolici.