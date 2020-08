Dal frigo al copertone abbandonati

PALERMO – Una mini discarica abusiva nata da una carcassa di un frigorifero in via Imperatore Federico. La segnalazione arriva dall’associazione comitati civici di Palermo che ha documentato con una serie di scatti (clicca qui per guardare la gallery) il degrado che regna nella strada, in prossimità del Fiat center. “Un residente – si legge in una nota dell’associazione – segnala la presenza in via Imperatore Federico, all’altezza del civico 85, della carcassa di un frigo, che giace li da tempo, a cui è stato adesso appoggiato un enorme copertone. Le erbacce hanno ricoperto il marciapiede, su cui sono state accatastate da tempo ramaglie, evidente residuo della potatura degli alberi, completando il degrado di questa strada residenziale. Inoltre si rileva la presenza di una certa quantità di cartoni disseminati ovunque perché, come riferisce il residente, raramente passa qualcuno a ritirarli, visto che gli incivili li depositano fuori dai contenitori”.