PALERMO – “Apprendiamo dalla stampa che il Comune di Palermo sarebbe a rischio deficit. Se confermata, questa notizia sarebbe gravissima sia per i dipendenti, in particolar modo per quelli a tempo determinato”. A dirlo Margherita Amiri e Mario Basile, segretario provinciale e responsabile dipartimento Enti locali della Cisl Fp Palermo Trapani, insieme al gruppo Rsu al Comune di Palermo. La Cisl Fp ha chiesto e ottenuto di incontrare domani alle 16, a Palazzo delle Aquile, il direttore generale Antonio Le Donne e il ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile, per conoscere lo stato della situazione tecnico – contabile e delle procedure amministrative attivate e in corso. “In ballo – dichiarano Amiri, Basile e il gruppo Rsu – ci sono i lavoratori comunali, soprattutto quelli precari in attesa della stabilizzazione”.