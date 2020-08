PALERMO – Il nuovo Palermo targato Mirri-Di Piazza prende forma. Dopo la presentazione del progetto e della società sul prato del Barbera sabato scorso, la settimana si è aperta con la doppia presentazione del tecnico Rosario Pergolizzi e del direttore sportivo Renzo Castagnini. Allenatore e dirigente sono stati presentati in conferenza stampa a Sanlorenzo Mercato.

Il nuovo ds ha parlato con entusiasmo della mission del Palermo: “Per me è una sfida affascinante e lo dimostra il calore della gente che ci accoglie ogni volta che ci muoviamo. Lotteremo per riportare in alto il Palermo. L’indirizzo del tipo di squadra che costruiremo – dice Castagnini – ce lo impone il regolamento. Faremo un gruppo competitivo che unirà l’esperienza dei giocatori più grandi alla voglia di fare dei giovani che dobbiamo tenere in campo secondo le norme sugli under. Nomi? Per il momento stiamo contattando tantissimi giocatori perché ovviamente dobbiamo ricostruire tutto da zero e abbiamo poco tempo per farlo. L’obiettivo è vincere e proveremo a raggiungerlo con tutte le nostre forze – ha detto il neo direttore -. Ora inizia una battaglia contro il tempo, dobbiamo fare in fretta per costruire una squadra competitiva”.

Particolarmente emozionato il tecnico Rosario Pergolizzi, che con il Palermo ha conquistato uno scudetto Primavera nel 2009 e che dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2: “E’ normale che ci siano grandi aspettative, sono orgoglioso del fatto che la scelta sia ricaduta su di me. Tornare nella mia città dove sono cresciuto, dove ho giocato e dove ho allenato è una sensazione bellissima. Sono qui per onorare questa maglia e questi colori, dovremo imparare a conoscere i nostri avversari, ci sono molti siciliani in serie D. Penso che ogni palermitano che fa parte del mondo del calcio abbia questo sogno. Sono andato via dal Palermo dopo il fallimento negli anni Ottanta, torno adesso dopo un fallimento. So che non è facile lavorare in una piazza come quella di Palermo dove tutti vogliono andare e in cui bisogna vincere. Ma sento che il fatto di essere palermitano potrà solamente farmi capire di più l’importanza di questa maglia. Il Palermo dovrà essere una squadra fatta di uomini dediti al sacrificio, alla corsa e con carattere. Sul mercato da fare posso solo fare delle proposte, poi ci penserà la società”.

Il ds Castagnini ha parlato della trattativa che potrebbe portare Ricciardi in rosanero: “E’ una trattativa avanzata, anche se ancora non ci sono ufficialità da comunicare. Aspettiamo la firma prima di andare oltre con le dichiarazioni”.

Il tecnico ha già fornito una lista di preferenze per la rosa che dovrà prendere parte al prossimo campionato di serie D. L’amministratore delegato Sagramola ha già avviato una serie di trattative. E se sembra quasi fatta per Tripoli e Ricciardo, per il centrocampo i fari rosanero sono puntati su Pesce della Feralpisalò. Tra gli under necessari da schierare nel campionato di serie D, si valutano positivamente Lucera, Missaglia, Montaperto e Mendola. In stand-by Accardi, che ha già dichiarato di essere disposto a scendere in D col Palermo. Per difendere i pali si valuta Casadei. In questi giorni si è parlato anche di alcuni sondaggi effettuati per riportare a Palermo delle vecchie conoscenze con l’Airone Caracciolo e Santana.