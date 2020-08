PALERMO – Il nuovo crono-programma delle pedonalizzazioni slitta di qualche giorno. Dopo l’avvio della pedonalizzazione del Cassaro Basso, il comune di Palermo punta a completare il programma dei provvedimenti sul traffico del centro storico con la chiusura del tratto basso di via Maqueda e il ritorno del doppio senso in via Roma. L’ipotesi, al momento, è che tutto parta venerdì 9 agosto

Mercoledì l’assessore Giusto Catania riunirà gli uffici per fare il punto sulla segnaletica e sui cordoli da rimuovere per l’eliminazione delle corsie preferenziali in via Roma, soltanto dopo sarà possibile stilare un nuovo crono-programma. L’intenzione di Palazzo delle Aquile è comunque di partire venerdì prossimo.