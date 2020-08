PALERMO – Bloccato, trascinato all’interno di una struttura abbandonata, picchiato e rapinato. Un pomeriggio da incubo, quello che un giovane palermitano avrebbe vissuto nel centro storico, teatro ancora una volta di un presunto caso di violenza.

Il ragazzo ha infatti contattato gli agenti di una volante, venerdì pomeriggio, raccontando di essere stato aggredito in vicolo della Pietà a Palazzo Reale, una stradina dell’Albergheria, dove sarebbe stato bloccato da un gruppo di malviventi che non ci avrebbero pensato un attimo ad usare le maniere forti. In base a quanto ha raccontato ai poliziotti, che l’hanno trovato sotto choc, gli aggressori lo avrebbero portato all’interno di un rudere, di solito utilizzato come rifugio dai tossicodipendenti.

Calci, pugni minacce, poi la rapina. La banda si è infatti impossessata dei soldi che il ragazzo aveva in tasca e del suo cellulare, dandosi poi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli di Ballarò.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, i sanitari hanno medicato il giovane sul posto, mentre le indagini per individuare i malviventi sono in corso: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare gli aggressori, tra i quali ci sarebbe stata anche una ragazza.

Si tratta dell’ennesimo caso nel centro storico: poche settimane fa un ragazzo è stato picchiato e rapinato per pochi euro in via Lincoln. A distanza di pochi giorni, altre due rapine sono avvenute nella zona della Kalsa.