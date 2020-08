Il sindaco Tripoli: "Non tolleriamo più che ci siano incivili che non amano il loro territorio"

BAGHERIA – “Vivere in una città pulita è un diritto di tutti, mantenerla pulita è un dovere di ognuno di noi” con questo invito termina il video-denuncia che l’amministrazione comunale di Bagheria ha pubblicato sul proprio canale youtube e sui social per denunciare i numerosi abbandoni che ancora si registrano sul territorio bagherese. Le telecamere nascoste stanno riprendendo diversi cittadini che si stanno vedendo recapitare a casa salate multe. Spesso accade che gli abbandoni si verifichino con maggior frequenza nelle periferie. Proprio quelle zone dove l’amministrazione comunale ha lanciato la campagna “Periferie pulite”.

“L’abbandono dei rifiuti è una forma di inciviltà che danneggia l’ambiente e il paese nel quale viviamo. Non tolleriamo più che ci siano incivili che non amano il loro territorio – dice il sindaco Tripoli – e quando parlo di territorio non mi riferisco solo alla nostra città. Abbiamo registrato che gli abbandoni che avvengono nelle periferie coinvolgono anche abitanti dei comuni limitrofi che abbandonano nelle nostre periferie. Non possiamo essere tolleranti, continueremo a pubblicare altri video.E’ una questione di senso civico l’abbandono di rifiuti è un costo che ricade su tutta la comunità e non può essere più tollerato”.

“Voglio ricordare che l’orario di conferimento della giornaliera tipologia di rifiuto differenziato è dalle ore 19 alle ore 21. Gli operai di AMB inizieranno a fare il giro di raccolta dopo le ore 21 – sottolinea l’assessore ai Servizi a rete, Angelo Barone – anche su questo vigileremo. Per offrire un servizio migliore dobbiamo essere più rispettosi delle regole”.