“L’ho lanciato io…”

Ha provato a negare, a dire che non ne sapeva nulla, poi le tante contraddizioni l’hanno tradito. E così un ragazzo di 17 anni ha ‘confessato’ di esser stato lui a buttare un cassonetto colmo di carta giù per la scarpata sulla spiaggia di Bergeggi. Dice che è ‘molto dispiaciuto’. Non sapeva, ha detto, che sotto la strada ci fosse la spiaggia e tantomeno che una famiglia di turisti dormiva in una tenda. Quel cassonetto di dieci chili scaraventato giù ha colpito violentemente in faccia un ragazzino francese di 12 anni che ora versa in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini. (ansa)