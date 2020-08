Fatale l'impatto con il guardrail. Ferito un ragazzo di 19 anni: è in gravi condizioni.

PALERMO – Tragedia stanotte in via Pietro Bonanno, la strada che conduce a Monte Pellegrino: Giulio Franco, un ragazzo di 18 anni, ha perso la vita in un terribile schianto contro il guardrail. Si trovava a bordo di una moto Suzuki 500 con l’amico C.S, 19 anni, rimasto gravemente ferito.

Quest’ultimo è stato trasportato con codice rosso all’ospedale di Villa Sofia, ha riportato una emorragia cerebrale e lesioni alla milza ed è ricoverato con prognosi riservata al Trauma Center. Per il 18enne, invece, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare.

L’impatto si è rivelato violentissimo, il ragazzo, che abitava a Monreale, è morto sul colpo. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e l’Infortunistica. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto sono in corso: si tratta dell’ennesimo incidente lungo la strada che dal belvedere porta al santuario di Santa Rosalia.