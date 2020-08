Il Tir invade il cantiere

Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir che ha invaso un cantiere nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale. L’incidente poco prima delle 23 di ieri nei pressi dello svincolo per il raccordo interno. Gli operai stavano terminando l’allestimento del cantiere. Il mezzo è entrato nell’area investendoli e rischiando di travolgere un terzo addetto, riuscito a spostarsi in tempo. Il camionista, indagato per omicidio colposo, è stato sottoposto ai test per verificare se fosse sotto effetto di alcol o droghe. (ANSA)