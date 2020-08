Lampedusa, delegazione Unitar

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Una delegazione dell’Unitar (agenzia delle Nazioni Unite) composta dal dirigente di divisione Alexander A. Mejia e dal consulente Guglielmo Cascioli, è stata per due giorni a Lampedusa. Durante la loro visita i rappresentanti dell’agenzia dell’Onu sono stati ricevuti dal sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello, con il quale è stato siglato un protocollo di intesa che apre la strada ad una cooperazione – nell’ambito delle tematiche legate alla migrazione – attraverso training, ricerca ed azioni per lo sviluppo e la crescita della comunità locale. Questa visita rientra nel programma di lavoro del “Forum dei Sindaci” nell’ambito del Consiglio Globale dello Sviluppo e della Migrazione. “Abbiamo conosciuto una realtà che può essere presa a modello – ha detto Alexander A. Mejia dell’Unitar – ringrazio il sindaco per il suo impegno, ed esprimo la mia ammirazione e la mia gratitudine nei confronti di Lampedusa e dei lampedusani”.