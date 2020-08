PALERMO – Si è chiusa positivamente l’intesa sottoscritta tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Sicilia e le società Distribuzione Cambria Srl e Sviluppo Arena Srl, a seguito della procedura avviata dalle due aziende per la cessione di 8 punti vendita Distribuzione Cambria (insegna Spaccio Alimentare) a Sviluppo Arena Srl.

Contestualmente all’acquisizione, Sviluppo Arena Srl cede in ramo d’affitto a Palermo Retail i 3 punti vendita di Palermo (via Ugo La Malfa, via Ingham, via Crocifisso a Pietratagliata); a Fratelli Arena Srl il punto vendita di Lascari (PA); a Messina Retail il punto vendita di Milazzo (ME); ad Aligros Srl il punto vendita di Aci Sant’Antonio (CT) ed alla Gls Srl il punto vendita di Catania via Rapisardi.

219 le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti, che dal 1 settembre passeranno alle dipendenze delle predette aziende, tutte operanti ad insegna Decò. Pur trattandosi di un’acquisizione di punti vendita di un’azienda impegnata nel piano di ristrutturazione dei debiti, come da omologa del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie all’accordo sindacale, lavoratrici e lavoratori hanno mantenuto, oltre il proprio livello occupazionale, anzianità convenzionale, scatti di anzianità, superminimi, orari ed inquadramenti di cui già godevano con la precedente azienda.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, che ha permesso di salvaguardare un importante numero di lavoratrici e lavoratori, oggi in cassa integrazione, che dal primo settembre, dopo mesi di incertezze e sacrifici, torneranno a lavorare. – affermano Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto, rispettivamente segretario generale di Filcams Cgil Sicilia, Fisascat Cisl Sicilia e Uiltucs Uil Sicilia – I lavoratori che transiteranno in Palermo Retali e Messina Retail, si aggiungeranno ai colleghi ex Sma già transitati nelle predette società, rendendole ancora più strutturate. Adesso, con Distribuzione Cambria Srl, il prossimo passo sarà individuare analoghe soluzioni anche per le lavoratrici ed i lavoratori dei restanti punti vendita. Abbiamo già richiesto un apposito incontro per affrontare le criticità dei punti vendita siti all’interno dei centri commerciali I Papiri (SR) e Centro Sicilia (CT).”