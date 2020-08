“Tagli a teatri e trasporto pubblico

PALERMO- “Mentre si pensava a fare polemica solo su quanto dovesse star chiusa l’Assemblea Regionale Siciliana, oggi, in Commissione Bilancio, il Governo ha deciso di tagliare fondi, già irrisori, a teatri e trasporto pubblico, ma se lavorare, come sta facendo il governo, significa tagliare ancora allora meglio che vadano tutti in ferie”. Lo afferma il presidente della Commissione Lavoro, Formazione e Cultura dell’ARS, Luca Sammartino, in seguito alla decisione, compiuta oggi dalla Commissione Bilancio dell’ARS, di tagliare fondi a teatri pubblici e al trasporto pubblico locale.

“Si tratta di una scelta folle. Mi chiedo che ne sarà della gestione dei teatri, come il Bellini di Catania – prosegue il parlamentare regionale – con questi tagli indiscriminati. Basta con i proclami degli assessori di turno. Si assumono la responsabilità delle scelte che compiono. La propaganda è finita, ci dicano quale è la loro proposta per la Sicilia”.