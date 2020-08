PALERMO – Dal 3 al 7 settembre torna il Beat-Full Festival ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo per la settima edizione. Per cinque giorni un hub culturale in città ‪tra musica, cinema, performance audio visive, mostre senza trascurare i bambini con delle aree esclusivamente dedicate a loro. Quest’anno infatti il festival va oltre una semplice line up di icone musicali e regala alla città un Village pieno di occasioni culturali.

Un format inedito: «Abbiamo voluto creare due festival paralleli che abbracciassero un pubblico ancora più ampio ed eterogeneo – dicono gli organizzatori – abbiamo mantenuto il buono fatto negli anni passati e quindi confermato la rassegna musicale con quelle che sono tra le migliori band in tour, e contemporaneamente abbiamo voluto allargare il campo d’azione per regalare alla città un’altra esperienza di festival ad ingresso totalmente gratuito che dialogasse con gran parte delle realtà presenti dentro i Cantieri della Zisa».

Alcuni rappresentanti della scena musicale italiana e internazionale si alterneranno sul palco – dal nome ” Dolly Noire Stage” – con gli artisti locali, quelli che si stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama Indie, del Rock, dell’Elettronica e dell’Hip Hop italiano. Ci saranno: ‪Tre Allegri Ragazzi Morti‬, ‪Fast Animals And Slow Kids‬, Speranza, ‪Crookers‬, Dimartino, ‪Murubutu‬, Alessio Bondì, Manudigital, Cacao Mental, Symbiz, JuJu e Party. L’area del Dolly Noire Stage ospiterà i gruppi più famosi del cartellone del Beat Full Festival e sarà attiva per 4 giorni a partire da ‪mercoledì 4‬ sino a ‪sabato 7 settembre‬.

La novità di quest’anno è rappresentata dunque dal Village, un area all’aperto e dall’accesso gratuito dove si concentreranno i concerti e i dj set sul palco dal nome: ” Good Fellas Stage”. Tra i tanti che calcheranno questo palco ci sono: Edda, Forelock, Veivecura, Go-Dratta, Rockstone, Era Serenase, Paola Russo, Aurora D’Amico, Jerusa Barros, Avenir, 1999 e molti altri.

Il Village avrà anche un area dove saranno presenti quei locali che in città da sempre portano avanti una programmazione culturale e che condividono con il Beat Full l’idea comune di cultura e la medesima attitudine. Dentro quest’area ci sarà il Malox, Punk Funk, Fabbrica 102, Bitta, Old School, Borderline, Mod Cafe, Cicala e Caffetteria Rizzuto.

Per questa edizione gli organizzatori puntano a consolidare il rapporto sinergico con le varie realtà che popolano gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa: Spazio Franco, Cre.Zi Plus e Cantiere Cucina, Haus der Kunst, Nuove Officine Zisa, Legambiente e Schenè, che non sono dei semplici collaboratori ma sposano con entusiasmo la visione del festival ed ospiteranno gran parte delle attività culturali previste nel palinsesto.

Quest’anno si è voluto dedicare particolare attenzione alle famiglie con un’area dedicata completamente a loro, un apposito luogo con giochi, laboratori musicali e spettacoli, il tutto fruibile già dalle 17:00 e sino alle 23:30 per consentire ai più piccoli un primo approccio alla musica e ai più grandi la possibilità di viversi un evento culturale di ampio raggio studiato sulle esigenze dei genitori.

Un’importante e prestigiosa collaborazione con l’Accademia di Belle Arti ha portato all’allestimento di una mostra audio visiva negli ambienti del Haus der Kunst, il progetto “Still” è a cura del Verein Düsseldorf Palermo e vedrà le opere degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Palermo coordinati dai docenti del dipartimento di progettazione e arti applicate. La mostra sarà visionabili a partire da martedì 3 dalle 18:00 alle 22:00.

Da Cre.Zi Plus nei pomeriggi dal 3 al 7 settembre sarà proposta una rassegna cinematografica curata dal See You Sound International Music Film Festival. Quattro giorni dove verranno proposti, film, documentari e cortometraggi in lingua originale che ruotano tutti attorno alla musica.

Negli ambienti di Spazio Franco verrà ospitata la rassegna Beat Full Off, performance audio video che partiranno al termine delle esibizioni dei due palchi e che chiuderanno le programmazioni giornaliere. L’organizzazione del festival è affidato alla ATS Beat Full col prezioso contributo dei suoi partner: Forst, Dolly Noire, Good Fellas Tattoo, Vue Audio Tecnik, Sinergie Group, Hotel B&B, Atom Video, KeepOn Festival Experience e Attitude Street Shop. I biglietti per l’accesso all’area Main (a pagamento) del Dolly Noire Stage sono disponibili su TicketOne e Tickettando.