PALERMO – E’ vicino il ritorno ai vertici di Airgest di Salvatore Ombra. L’ex presidente della società di gestione dell’aeroporto di Trapani sarebbe il nome individuato da Nello Musumeci per succedere all’avvocato Paolo Angius che ha rimesso il suo mandato di presidente. Per Ombra si tratterebbe di un ritorno a Birgi. Per la nomina del nuovo presidente e del nuovo cda della società (che appartiene quasi al 100 per cento alla Regione) ormai dovrebbe essere questione di giorni se non di ore e il passaggio formale si dovrebbe avere nell’assemblea dei soci già convocata per il 16. “Airgest è un’azienda sana che ha la possibilità di potere realmente decollare verso gli obiettivi che le competono”, ha detto lasciando la presidenza Angius. Durante il suo mandato l’aeroporto trapanese è rimasto in piedi garantendo una serie di tratte pur senza l’accordo di co-marketing, cioè il finanziamento alle compagnie con fondi stanziati dai Comuni. Per il dopo-Angius in un primo momento si era parlato di Marco Franchini, veneto, con importanti trascorsi professionali in Puglia, ma poi non se ne era fatto niente. Ora si profila il ritorno di Ombra, salvo sorprese dell’ultimo momento che potrebbero rimettere in gioco altri nomi: Giovanni Maniscalco, già ai vertici di Gesap, vicino a Gaetano Armao, e un altro ex ad di Gesap, Giuseppe Mistretta.