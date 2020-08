Dal 16 al 20 settembre uffici decentrati chiusi per testare la nuova piattaforma

PALERMO – Per ottimizzare il nuovo servizio di rilascio delle carte di identità elettroniche, dal 9 al 13 settembre l’Ufficio Anagrafe resterà chiuso per la definizione delle pratiche inoltrate con l’attuale sistema. Dal 16 al 20 settembre il personale dello stesso Ufficio Anagrafe – unitamente a quello dello Stato Civile – testerà la nuova piattaforma con il subentro dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. In questi giorni resteranno chiuse le postazioni decentrate. La prima carta di identità elettronica sarà emessa dal Comune di Palermo il prossimo 1° ottobre.