PALERMO – Una nuova giornata di incendi tra le province di Trapani e Palermo, con fiamme spinte dal vento e pronte a distruggere tutto ciò che incontrano. In azione ci sono i vigili del fuoco e il corpo Forestale, con mezzi e uomini al lavoro sia via terra che dall’alto, con l’invio dei Canadair. La situazione più critica nella zona di Salemi: i roghi sono divampati all’alba su Montagna Grande e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Paura per i residenti, molti si sono allontanati dalle case più a rischio con l’aiuto delle forze dell’ordine. Interventi in corso anche a Calampiso, la zona è infatti nuovamente minacciata dagli incendi e sarebbero già andati in fumo grandi aree su Monte Monaco, che sovrasta la località balneare di San Vito Lo Capo. L’assessore al Turismo Nino Ciulla ha rivolto un appello alla cittadinanza e ai turisti “ad essere sentinelle nei confronti di coloro che approfittano di queste particolari giornate, dove soffia il vento di scirocco e le temperature sono elevate, per mettere in atto questi piani criminali”. Incendi anche a Scopello e a Castellammare del Golfo e nella zona industriale di Trapani, dove è andato in fiamme il capannone di una ditta ortofrutticola. A fuoco parte del deposito e due auto.

Una emergenza senza fine, che nei giorni scorsi ha già provocato danni gravissimi nel Palermitano, con incendi su Monte Grifone e Monte Caputo che hanno devastato ettari di aree boschive, mettendo a repentaglio anche la vita dei residenti. I danni più gravi si sono registrati a Monreale, dove una famiglia ha perso tutto: la casa è infatti stata divorata dalle fiamme.

E pure in queste ore, i roghi non risparmiano le colline del capoluogo siciliano, da Giacalone e alla vicinissima Pioppo. Fuoco anche a Belmonte Mezzagno e nella zona di Balestrate, dove alcune villette sono state evacuate, e a Casteldaccia, Bagheria, Ventimiglia di Sicilia, Alimena, Borgetto, Montelepre, Partinico e Buonfornello.

La paura torna, puntuale come ogni anno, e anche oggi mette in allerta chi abita nelle zone dove stanno intervenendo i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile. Anche in questo caso, molti residenti sono usciti in strada, decine le richieste di aiuto. Il timore è che i piromani siano tornati in azione e non mancano i roghi nella Sicilia orientale, nella zona nord di Siracusa. Aria irrespirabile, con tanto di proteste da parte dei villeggianti, a Lipari, dove un quarto incendio, nel giro di pochi giorni, si è sviluppato vicino all’ex discarica a Lami. Sono intervenuti i vigili del fuoco e un canadair.

Intanto è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo, relativamente alle giornate di oggi, domani e venerdì. Per entrambe le giornate di domani (giovedì 8) e di venerdì 9 agosto il Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione). Domani la temperature massima alle ore 14 si attesterà sui 34 gradi (percepita 36 gradi); venerdì si prevede la stessa temperature massima alle ore 14, mentre la massima percepita salirà a 37 gradi. “Si ricorda che il livello di allerta arancione è inerente a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio”.