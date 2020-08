Governo, che pasticcio

ROMA- Il Governo è diviso in Aula sulla Tav e il voto del Senato sulle mozioni lo conferma. Quella del M5s, contraria all’opera, viene bocciata, con 181 no e 110 sì, mentre le altre, tutte favorevoli alla Tav, vengono approvate, tra cui quelle del Pd e di Fi. ‘Si apre un problema politico, troppi ostacoli impediscono a questo governo di crescere’, dice in Aula il senatore Massimiliano Romeo della Lega. E il Pd incalza, Conte salga al Quirinale. Toninelli all’ANSA, ho votato No, avanti sereno. ‘Gli attacchi quotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono. Come si fa a lavorare così?’, scrive su Twitter Salvini commentando un’intervista in cui Toninelli lo definisce ‘un nano sulle spalle di giganti che lavorano’. Salvini ha cancellato l’iniziativa politica a Sabaudia (Latina) prevista in mattinata, prima tappa del suo tour agostano nel centrosud, per essere presente in Senato. (ansa)