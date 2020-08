Il tour in treno a Cinque Stelle

PALERMO – I deputati regionali del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri e Nuccio Di Paola faranno il giro della Sicilia in treno per “denunciare le penose condizioni del trasporto ferroviario nell’Isola e ricordare come le risorse per le infrastrutture continuano a essere spese per il Nord”. “Al Nord – dicono – andranno infatti i 20 miliardi destinati alla Tav – verso il cui progetto il M5S si è sempre opposto – mentre il Meridione e la Sicilia si confermano abbandonati dai partiti che hanno governato negli ultimi 30 anni e che qui non hanno fatto investimenti importanti per la mobilità”.

Il tour ferroviario comincia domani da S. Agata Militello e toccherà Palermo, Marsala, Castelvetrano, Agrigento, Ragusa, Siracusa e Taormina. “Mentre oggi – ricordano Cancelleri e Di Paola – si decide di spendere 20 miliardi per la Tav, che è un’opera già superata, con un progetto vecchio di 30 anni e che si completerà forse nei prossimi 15, la Sicilia resta al palo, tra ferrovie costruite dai Borboni, treni a gasolio, binarietti a scartamento ridotto (più stretti e lenti), tratte mancanti e viaggiatori costretti a gravi disagi. Noi, attraverso il nostro ministro delle Infrastrutture, saremmo prontissimi, se si archiviasse l’inutile Tav, a far muovere in maniera moderna e veloce i siciliani e i turisti in Sicilia, anziché le mozzarelle e le banane tra Torino e Lione a 200 km/h”.(ANSA).