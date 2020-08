TRAPANI – “Lascio la presidenza di Airgest avendola finalmente dotata di una struttura societaria importante ed efficiente e che grazie all’impegno del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, avrà gli strumenti giuridici e finanziari necessari per potere competere efficientemente sul mercato”. Lo afferma Paolo Angius, che ieri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla presidenza di Airgest, società che gestisce l’aeroporto ‘Vincenzo Florio’ di Trapani Birgi. “Airgest è un’azienda sana che ha la possibilità di potere realmente decollare verso gli obiettivi che le competono – aggiunge -. Gli attuali voli nazionali per Roma, Milano, Torino, Bergamo, Pantelleria e presto Napoli, oltre gli internazionali per Praga, Baden Baden, Francoforte e presto Tirana, nonché i charter per Amsterdam e Maastricht, a cui se ne aggiungeranno altri a partire dal prossimo marzo, e ancora quelli della continuità territoriale per Parma, Brindisi, Perugia, Ancona e Treviso, costituiscono una solida base da cui ripartire per una definitiva ripresa. Tutto ciò però non potrà prescindere da normative speciali ed integrazioni di sistema aeroportuale”.