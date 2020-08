Una copertina che richiama nella grafica quelle dei suoi romanzi più amati, quelli pubblicati da Sellerio. È l’omaggio che il mensile I love Sicilia dedica ad Andrea Camilleri nel nuovo numero già in vendita in versione digitale (qui il link per l’acquisto) e da questo fine settimana in edicola. “L’Isola del Maestro”, cioè la Sicilia che Camilleri, morto il 17 luglio scorso, ha fatto amare con le sue storie e i suo indimenticabili personaggi è la protagonista di questo numero. Gaetano Savatteri traccia un ritratto letterario di Camilleri, rapportandolo ad altri grandi siciliani della letteratura. Salvo Toscano racconta il legame tra il fan club di Camilleri e il “Sommo”, come lo chiamavano i suoi aficionados. E Govanna Cirino conversa con Roberto Andò che racconta l’ultimo spettacolo del vecchio scrittore. E poi un reportage di Monica Panzica guida il lettore nei luoghi di Montalbano, le location del Ragusano rese famose dalla fiction con la regia del compianto Alberto Sironi.