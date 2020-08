Palermo, ondate di calore

PALERMO- Per domani e venerdì il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione) a Palermo. Domani la temperature massima alle ore 14 si attesterà sui 34 gradi (percepita 36 gradi); venerdì si prevede la stessa temperature massima alle 14, mentre la massima percepita salirà a 37 gradi. Lo dice il bollettino relativo alle ondate di calore previste per Palermo pubblicato sul sito del ministero della Salute. (ANSA).