PALERMO – Si è svolto un incontro tecnico, cui hanno preso parte l’Assessore alla Mobilità, Giusto Catania ed i vertici della Polizia Municipale, per fare il punto sull’avvio sperimentale delle modifiche alla circolazione nel Centro storico.

VENERDI’ 9 AGOSTO – VIA ROMA. Si partirà venerdì 9 agosto, con il doppio senso di circolazione in via Roma. All’uopo, verranno impiegate 4 pattuglie automontate della Polizia Municipale, più due motociclisti.

LUNEDI’ 12 AGOSTO – VIA CALDERAI. Lunedì 12 agosto sarà la volta dell’inversione del senso di marcia nel Cassaro Centrale e via Calderai, con la pedonalizzazione dell’area di via Maqueda da via Calderai ai Quattro Canti. A vigilare in zona saranno due motociclisti. Cambia la direzione di marcia in via Calderai, consentita da via Roma verso via Maqueda: di fatto diventa la via di accesso al mercato di via Ballarò (da via Roma, via Calderai, via Ponticello, Piazza Casa Professa).

MARTEDI’ 13 AGOSTO – VIA MAQUEDA. Martedì 13 agosto, partirà la sperimentazione in via Maqueda. Ricordiamo il cambio del senso di marcia, da Piazza Giulio Cesare in direzione Quattro Canti (Piazza Villena), dove sarà possibile circolare fra le 7 e le 10 di mattina. Dalle ore 10.00, la circolazione su via Maqueda sarà esclusivamente appannaggio dei pedoni. Tre le auto di Polizia Municipale che verranno utilizzate nella zona, con l’ausilio di motociclisti.