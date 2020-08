Una talpa avvisò boss e massoni

PALERMO – L’allarme arrivò via Sms: “In questi giorni meglio non sentirsi con i tel. Attenzione a chi porti con te in macchina. Attenzione ai discorsi con Angelo e lontano dalla farmacia. Poi vi spiego”.

Il mittente del messaggio era il funzionario regionale Lucio Lutri. Il destinatario, Giovanni Mugnos. La terza persona da allertare era Angelo Lauria, proprietario di una farmacia a Licata.

Sono stati tutte e tre arrestati la settimana scorsa nel blitz dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Agrigento, coordinato dalla Dda di Palermo.

La triangolazione, due anni fa, era partita da una soffiata. Una gola profonda aveva messo in guardia Lutri, ex maestro venerale della loggia massonica “Pensiero e azione” di Palermo da cui è stato radiato. Un uomo dalle relazioni tentacolari, lo definiscono i pubblici ministeri palermitani, grazie alle quali avrebbe ottenuto una serie di favori, per se stesso e per i suoi amici della cosca di Licata. Le indagini sono in corso e coinvolgono professionisti e altri dipendenti pubblici. Bisogna capire chi si è messo a disposizioni e verificare se le richieste siano state soddisfatte.

La soffiata sulle microspie, invece, sarebbe confermata. Tutto inutile, però: non sono riusciti a silenziare il lavoro degli investigatori.

Il messaggio è stato spedito il 4 febbraio del 2017. Lo stesso giorno Mugnos aveva scoperto che anche nella sua macchina era stata piazzata una microspia. Ancora una volta il merito era “dell’amico di Palermo”. E così Mugnos aveva “smantellato” la macchina e trovato la cimice piazzata dagli inquirenti.

Non era la prima volta che Lutri riceveva la soffiata. Aveva già saputo, infatti, che “il Sombrero è sotto controllo”, e cioè il ristorante dove spesso si incontravano. È il locale dove Mugnos ha conosciuto per la prima volta Lutri. Gli era stato presentato da Vito Lauria, pure lui maestro venerabile di una loggia massonica, e figlio di Giovanni, il professore, che guidava la famiglia mafiosa di Licata.

Sempre Lutri era venuto a sapere che anche l’ovile di Giacomo Casa, pure lui in manette, era sotto intercettazione. Casa aveva mantenuto un atteggiamento imprudente, tanto da meritarsi i rimbrotti di Mugnos: “L’asilo mi sono aperto? Tutti bambini sono diventati? Quello… quello gli dico… vedi che qua non devi parlare che qua in mezzo alle pietre cattive ci sono …mandarini seminati… dice… non può essere … Quello mi telefona da Palermo… dice tutte cose hanno sentito… ma insomma va che devo fare … mi devo congedare e me ne vado a Milano?”. Ed invece è rimasto in Sicilia ed è finito in carcere. Resta da individuare la gola profonda. Colui o coloro che hanno messo in allarme Lutri e i mafiosi di Licata.